Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Ростов»: Кривцов вывел хозяев вперёд на 73-й минуте

«Краснодар» — «Ростов»: Кривцов вывел хозяев вперёд на 73-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51'

На 73-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел хозяев вперёд.

Ранее, на восьмой минуте, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт, забив с пенальти. На 38-й минуте нападающий хозяев Жоау Батчи поразил ворота соперника, но гол был отменён после просмотра VAR из-за игры рукой у форварда Джона Кордобы. В компенсированное к первому тайму время полузащитник «Ростова» Алексей Миронов восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар. На 51-й минуте защитник гостей Дмитрий Чистяков получил красную карточку.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. На текущий момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 42 очка в 19 встречах.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Огненный матч на юге России! «Краснодар» снова возглавил таблицу РПЛ. LIVE
Live
Огненный матч на юге России! «Краснодар» снова возглавил таблицу РПЛ. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android