«Краснодар» в большинстве обыграл «Ростов» в матче 19-го тура РПЛ

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На восьмой минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт, забив с пенальти. На 38-й минуте нападающий хозяев Жоау Батчи поразил ворота соперника, но гол был отменён после просмотра VAR из-за игры рукой у форварда Джона Кордобы. В компенсированное к первому тайму время полузащитник «Ростова» Алексей Миронов восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

На 51-й минуте защитник гостей Дмитрий Чистяков получил красную карточку. На 73-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел хозяев вперёд. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил футболист гостей Илья Вахания.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. После 19 встреч в РПЛ на втором месте находится «Зенит» с 42 очками.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

