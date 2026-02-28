Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Франк Артига поделился мечтами о будущем «Рубина» и семье

Франк Артига поделился мечтами о будущем «Рубина» и семье
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига рассказал о своих мечтах в карьере и жизни.

«Если говорить о моей карьере, то я добился немалого, прошёл большой путь. Но сегодня мечтаю, чтобы сделать «Рубин» чемпионом. Да, сейчас мы далеки от этого. Это бесспорно, что нам предстоит большой путь, нужно идти шаг за шагом. Но я вижу, какие амбиции в этом клубе. Даже если посмотреть на ту современную базу, которую сейчас строят для команды и академии, видно, насколько амбициозен этот клуб. Увидел, как руководители верят в академию и молодых игроков. Это отношение говорит о том, что футбольный клуб «Рубин» – это не просто команда. Клуб представляет целый регион и культуру. Поэтому моя мечта — снова сделать «Рубин» чемпионом страны.

Если же говорить не о карьере, моя мечта, чтобы мои дети выросли хорошими людьми. Чтобы мы с женой были для них примером и хорошим ориентиром, чтобы они выросли хорошими людьми. Считаю, что это очень большая ценность, если ты хороший человек, можешь добиться многого. Это имеет большое значение», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 23 очками. Сегодня, 28 февраля, казанский клуб встретится с «Динамо» из Махачкалы в рамках 19-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
