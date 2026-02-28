Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Кривцов из «Краснодара» — лидер РПЛ по голам со скамейки, в топ-5 — двое из «Зенита»

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов является лидером текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по числу голов, забитых после выхода на замену. В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) россиянин появился на поле на 69-й минуте, а на 73-й — забил победный мяч.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в топ-5 по данному показателю входят два футболиста «Зенита» — Андрей Мостовой и Александр Соболев. Оба игрока забили по три мяча, появившись на поле по ходу игры. Столько же голов у форварда «Балтики» Чинонсо Оффора и нападающего «Крыльев Советов» Владимира Игнатенко.

«Краснодар» благодаря победе над «Ростовом» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды теперь 43 очка. Отставание «Зенита» за 11 туров до конца чемпионата составляет одно очко.

