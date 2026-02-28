«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

«Краснодар» после победы в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1) продлил серию без поражений в соревновании до 10 игр. На этом отрезке «быки» одержали семь побед и три раза разделили очки с соперниками.

В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала в РПЛ во встрече 9-го тура с «Зенитом» (0:2). Этот матч состоялся 21 сентября 2025 года.

После 19 игр Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином». Этот матч состоится в воскресенье, 8 марта.

