Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей
Комментарии

«Краснодар» после победы в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1) продлил серию без поражений в соревновании до 10 игр. На этом отрезке «быки» одержали семь побед и три раза разделили очки с соперниками.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала в РПЛ во встрече 9-го тура с «Зенитом» (0:2). Этот матч состоялся 21 сентября 2025 года.

После 19 игр Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином». Этот матч состоится в воскресенье, 8 марта.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
