Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Галактионов ответил, участвует ли «Локомотив» в чемпионской гонке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии защитника Александра Сильянова в заявке команды на матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», а также ответил на вопрос о борьбе за чемпионство. Встреча состоится сегодня, 28 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

— Подготовка к игре у нас прошла стабильно. У нас было время адаптироваться к этой погоде. Сильянов пропустит матч по медицинским показаниям, у него есть болевые ощущения. Он оказался не готов к игре.

— До вашей игры уже прошло три матча, и все три встречи не без спорных решений VAR. К этому можно психологически подготовиться?
— Не задумывались об этом. Наша задача — забивать и играть правильно. Делать свои моменты таким образом, чтобы до таких ситуаций не доводить.

— На данный момент ощущаете себя в борьбе за чемпионство?
— Безусловно, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

