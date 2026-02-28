Галактионов ответил, участвует ли «Локомотив» в чемпионской гонке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии защитника Александра Сильянова в заявке команды на матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», а также ответил на вопрос о борьбе за чемпионство. Встреча состоится сегодня, 28 февраля.
— Подготовка к игре у нас прошла стабильно. У нас было время адаптироваться к этой погоде. Сильянов пропустит матч по медицинским показаниям, у него есть болевые ощущения. Он оказался не готов к игре.
— До вашей игры уже прошло три матча, и все три встречи не без спорных решений VAR. К этому можно психологически подготовиться?
— Не задумывались об этом. Наша задача — забивать и играть правильно. Делать свои моменты таким образом, чтобы до таких ситуаций не доводить.
— На данный момент ощущаете себя в борьбе за чемпионство?
— Безусловно, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».