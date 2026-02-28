Агент Вахании отреагировал на удаление игрока «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, высказался об удалении футболиста на 90+6-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«В моменте с удалением Вахании всё зависит от того, был ли это удар игрока «Краснодара» по пустым воротам или передача в сторону партнёров. Без нарисованной траектории сложно определить. Понятно, что мяч попадает в руку Илье. Да, он отворачивается, не видит, но мяч попал в руку — это очевидно. Однако тяжело судить о справедливости удаления, не посмотрев траекторию полёта мяча. Если это был удар по пустым воротам, которому Вахания помешал, конечно, это красная. Но мне кажется, что всё-таки это была передача Кордобы и жёлтая карточка для Ильи», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

