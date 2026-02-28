Защитник «Ростова» Чистяков назвал глупым своё удаление в матче с «Краснодаром»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков высказался о своём удалении в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«В моменте был фол. Хотел выбить мяч, но сильно выбил. Судье это не понравилось. Вторая жёлтая за фол. Игрок выходил один на один. Глупая красная», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. После 19 встреч в РПЛ на втором месте находится «Зенит» с 42 очками.