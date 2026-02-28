Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьёв вывел москвичей вперёд на 15-й минуте

«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьёв вывел москвичей вперёд на 15-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Рафаэль Шафеев. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-зелёных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

На 15-й минуте Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд.

«Локомотив» с 37 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре московская команда 9 марта примет «Ахмат», нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
