«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьёв вывел москвичей вперёд на 15-й минуте

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Рафаэль Шафеев. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-зелёных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд.

«Локомотив» с 37 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре московская команда 9 марта примет «Ахмат», нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».