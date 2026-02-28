Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Футбол Новости

Чистяков рассказал, как «Ростов» готовился сдерживать Кордобу

Чистяков рассказал, как «Ростов» готовился сдерживать Кордобу
Комментарии

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2) рассказал, как жёлто-синие готовились к игре против нападающего «быков» Джона Кордобы. Отметим, колумбийский форвард провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Мы готовились к «Краснодару» и к Кордобе. В целом справлялись. Хотели, чтобы меньше было у него пространства. «Ростов» хорошо смотрелся, не уступал в борьбе. Думаю, что не в чем упрекнуть. Красная [карточка] просто повлияла на ход игры. Не удивило количество просмотров VAR, было много спорных моментов», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

Матч «Краснодар» – «Ростов» – просто VAR-кино! Походов к монитору было больше, чем голов
