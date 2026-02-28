Чистяков рассказал, как «Ростов» готовился сдерживать Кордобу

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2) рассказал, как жёлто-синие готовились к игре против нападающего «быков» Джона Кордобы. Отметим, колумбийский форвард провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

«Мы готовились к «Краснодару» и к Кордобе. В целом справлялись. Хотели, чтобы меньше было у него пространства. «Ростов» хорошо смотрелся, не уступал в борьбе. Думаю, что не в чем упрекнуть. Красная [карточка] просто повлияла на ход игры. Не удивило количество просмотров VAR, было много спорных моментов», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.