«Барселона» согласовала трёхлетний контракт с Маркусом Рашфордом — Sport.es

«Барселона» согласовала трёхлетний контракт с нападающим Маркусом Рашфордом, который включает в себя снижение заработной платы футболиста, сообщает Sport.es.

Английский форвард согласился на трёхлетний контракт и на значительное снижение заработной платы, чтобы сделка соответствовала правилам финансового фэйр-плей Ла Лиги, которые являются препятствием в трансферном планировании «Барселоны». План трансфера был окончательно согласован после встречи спортивного директора каталонского клуба Деку и агента игрока.

Следующим шагом станет уточнение финансовых деталей с «Манчестер Юнайтед». «Барселона» намерена активировать пункт о выкупе в размере € 30 млн, чтобы заполучить футболиста этим летом. Сине-гранатовые планируют выплачивать сумму трансфера английскому клубу тремя траншами по € 10 млн.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился 11 результативными передачами.

