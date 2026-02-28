Скидки
Главная Футбол Новости

VAR сможет вмешиваться в ситуации со вторыми жёлтыми карточками. Правило заработает на ЧМ

VAR сможет вмешиваться в ситуации со вторыми жёлтыми карточками. Правило заработает на ЧМ
Комментарии

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внёс ряд изменений в футбольные правила, среди которых расширение полномочий VAR. Видеоассистенты арбитров смогут вмешиваться в ситуации со вторыми жёлтыми карточками. Об этом сообщает BBC.

Также у судей на VAR появится возможность пересматривать ошибочные жёлтые или красные карточки в случае, когда судья на поле перепутал игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2026/2027 и будут применяться уже на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

Отмечается, что ФИФА выступила за расширения полномочий VAR, в то время как представители некоторых лиг заявили, что меры, которые могут увеличить количество пауз в игре, неприемлемы.

Новости. Футбол
Все новости RSS

