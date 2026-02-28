Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Эвертон, результат матча 28 февраля 2026, счёт 2:3, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл» не смог обыграть «Эвертон» в 28-м туре АПЛ. «Сороки» дважды сравнивали счёт
Комментарии

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «ириски». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Брэнтуэйт – 19'     1:1 Рэмси – 32'     1:2 Бету – 34'     2:2 Мёрфи – 82'     2:3 Барри – 83'    

Джеррэд Брэнтуэйт вывел гостей вперёд на 19-й минуте, Джейкоб Рэмси на 32-й минуте сравнял счёт. Второй гол «ирисок» на 34-й минуте забил Бету. Джейкоб Мёрфи на 82-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол на 83-й минуте забил Тьерно Барри.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 40 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «сороки» 4 марта примут «Манчестер Юнайтед», «ириски» 3 марта дома сыграют с «Бёрнли».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» готов купить Гордона из «Ньюкасла» за € 85,5 млн — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android