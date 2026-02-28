«Ньюкасл» не смог обыграть «Эвертон» в 28-м туре АПЛ. «Сороки» дважды сравнивали счёт

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «ириски». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Джеррэд Брэнтуэйт вывел гостей вперёд на 19-й минуте, Джейкоб Рэмси на 32-й минуте сравнял счёт. Второй гол «ирисок» на 34-й минуте забил Бету. Джейкоб Мёрфи на 82-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол на 83-й минуте забил Тьерно Барри.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 40 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «сороки» 4 марта примут «Манчестер Юнайтед», «ириски» 3 марта дома сыграют с «Бёрнли».