Защитник «Ростова» Чистяков: Вахания готовится на любую команду
Поделиться
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков после встречи 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2) высказался о настрое на матчи своего одноклубника Ильи Вахании.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8' 1:1 Миронов – 45+3' 2:1 Кривцов – 73'
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'
«Илюха [Вахания] парень такой, что он выходит на любую игру и готовится. На любую команду», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Ростов» примет калининградскую «Балтику» 7 марта, а «Краснодар» на день позже сыграет с «Рубином».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 февраля 2026
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:11
-
17:06
-
16:57
-
16:49
-
16:49
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
16:11
-
16:10
-
16:03
-
15:59
-
15:49
-
15:46