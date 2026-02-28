Защитник «Ростова» Чистяков: Вахания готовится на любую команду

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков после встречи 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2) высказался о настрое на матчи своего одноклубника Ильи Вахании.

«Илюха [Вахания] парень такой, что он выходит на любую игру и готовится. На любую команду», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет калининградскую «Балтику» 7 марта, а «Краснодар» на день позже сыграет с «Рубином».