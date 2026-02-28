Игрок «Краснодара» Кривцов: прикольно начать сезон с победы

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился эмоциями после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Хавбек «быков» отличился на 73-й минуте и принёс своей команде победу со счётом 2:1.
«Прикольно начать сезон с победы после долгой паузы. Празднование? Видел, что Федя так праздновал в «Краснодаре». Я вышел при удалении, было легче, чем в равных составах. Приятно выходить и забивать. Хотелось бы играть в старте. Все мы люди, все ошибаются. Может быть, где-то судья не увидел моменты. На нас это не повлияло», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
- 28 февраля 2026
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:11
-
17:06
-
16:57
-
16:49
-
16:49
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
16:11
-
16:10
-
16:03
-
15:59
-
15:49
-
15:46