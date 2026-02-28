Игрок «Краснодара» Кривцов: прикольно начать сезон с победы

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился эмоциями после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Хавбек «быков» отличился на 73-й минуте и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

«Прикольно начать сезон с победы после долгой паузы. Празднование? Видел, что Федя так праздновал в «Краснодаре». Я вышел при удалении, было легче, чем в равных составах. Приятно выходить и забивать. Хотелось бы играть в старте. Все мы люди, все ошибаются. Может быть, где-то судья не увидел моменты. На нас это не повлияло», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.