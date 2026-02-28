Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о первом матче РПЛ после зимней паузы
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8' 1:1 Миронов – 45+3' 2:1 Кривцов – 73'
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'
«Миронов хорошо пробил. Было ли понимание? Раз я туда прыгнул, то понимание было. Первый матч весны всегда тяжёлый. Если вспомните прошлый год, тогда сыграли вничью с «Крыльями», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).
