Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 28 февраля 2026, счёт 5:2, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» в матче с семью голами обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в 28-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед». Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

Уго Экитике на пятой минуте вывел мерсисайдцев вперёд, Вирджил ван Дейк забил второй гол команды на 24-й минуте, Алексис Мак Аллистер увеличил разрыв в счёте на 43-й минуте. Томаш Соучек отыграл один мяч на 49-й минуте. Коди Гакпо на 70-й минуте забил четвёртый мяч хозяев поля. Валентин Кастельянос отличился за гостей на 75-й минуте. У лондонцев на 83-й минуте Аксель Дисаси отметился автоголом.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 25 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре мерсисайдцы 3 марта на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном», «молотобойцы» 4 марта в гостях сыграют с «Фулхэмом».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Мамардашвили разочарован ролью в «Ливерпуле» и может уйти в аренду летом — TEAMtalk
