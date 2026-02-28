«Ливерпуль» в матче с семью голами обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в 28-м туре АПЛ

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед». Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Уго Экитике на пятой минуте вывел мерсисайдцев вперёд, Вирджил ван Дейк забил второй гол команды на 24-й минуте, Алексис Мак Аллистер увеличил разрыв в счёте на 43-й минуте. Томаш Соучек отыграл один мяч на 49-й минуте. Коди Гакпо на 70-й минуте забил четвёртый мяч хозяев поля. Валентин Кастельянос отличился за гостей на 75-й минуте. У лондонцев на 83-й минуте Аксель Дисаси отметился автоголом.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 25 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре мерсисайдцы 3 марта на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном», «молотобойцы» 4 марта в гостях сыграют с «Фулхэмом».