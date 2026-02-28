Нападающий «Локомотива» Воробьёв — лучший бомбардир РПЛ с начала 2025 года

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отличился во встрече 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с нижегородским «Пари НН». Тем самым форвард стал лучшим бомбардир РПЛ с начала 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. На данный момент счёт в матче 1:0.

Воробьёв забил 16 голов в чемпионате России, начиная с 2025 года. На второй строчке располагаются его одноклубник Алексей Батраков и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку. У футболистов по 15 мячей. Третье и четвёртое места занимают полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (14 голов) и форвард московского «Динамо» Иван Сергеев (13).

«Локомотив» с 37 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.