Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА и IFAB согласовали новое правило после инцидента с Винисиусом и Престианни — AS

ФИФА и IFAB согласовали новое правило после инцидента с Винисиусом и Престианни — AS
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) договорились бороться с расизмом и утвердить «закон Винисиуса», несущий запрет для игроков закрывать рот при обращении к сопернику, сообщает AS.

Такому решению способствовал недавний инцидент между форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором в матче раунда плей-офф Лини чемпионов между командами. На ассамблее IFAB, состоявшейся в субботу, 28 февраля, было принято решение запретить футболистам использовать футболки или любые другие предметы, включая руки, для прикрытия рта при обращении к сопернику. Эта инициатива будет одобрена до начала чемпионата мира этим летом в США, Мексике и Канаде.

Во время матча раунда плей-офф Лиги чемпионов произошла стычка между Престианни и Винисиусом. В определённый момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой. После матча появились сообщения, что Престианни оскорбил Винисиуса на расовой почве.

Материалы по теме
Игрок «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, отказался в последний момент — A Bola
Материалы по теме
Скандал с Винисиусом привёл к абсурду. Бан игрока «Бенфики» опасен для всего футбола
Скандал с Винисиусом привёл к абсурду. Бан игрока «Бенфики» опасен для всего футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android