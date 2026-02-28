ФИФА и IFAB согласовали новое правило после инцидента с Винисиусом и Престианни — AS

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) договорились бороться с расизмом и утвердить «закон Винисиуса», несущий запрет для игроков закрывать рот при обращении к сопернику, сообщает AS.

Такому решению способствовал недавний инцидент между форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором в матче раунда плей-офф Лини чемпионов между командами. На ассамблее IFAB, состоявшейся в субботу, 28 февраля, было принято решение запретить футболистам использовать футболки или любые другие предметы, включая руки, для прикрытия рта при обращении к сопернику. Эта инициатива будет одобрена до начала чемпионата мира этим летом в США, Мексике и Канаде.

Во время матча раунда плей-офф Лиги чемпионов произошла стычка между Престианни и Винисиусом. В определённый момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой. После матча появились сообщения, что Престианни оскорбил Винисиуса на расовой почве.