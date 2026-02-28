«Атлетик» и «Райо Вальекано» не выявили победителя в матче 26-го тура Ла Лиги

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Вальекас» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос на 35-й минуте. На 47-й минуте форвард гостей Иньяки Уильямс забил ответный мяч, установив окончательный счёт в матче — 1:1.

После 26 матчей испанского чемпионата «Атлетик» из Бильбао набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 27 очков после 25 игр.

В следующем туре «Атлетик» в домашнем матче сыграет с «Барселоной» 7 марта, а «Райо Вальекано» на день позже на выезде встретится с «Севильей».