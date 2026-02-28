Скидки
Лидс Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 28 февраля 2026, счёт 0:1, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» без Холанда минимально обыграл «Лидс Юнайтед»
Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 45+2'    

Единственный гол в этой игре забил Антуан Семеньо на 45+2-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 31 очком располагается на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 59 очками находится на втором месте.

В следующем туре «павлины» 3 марта примут «Сандерленд», «горожане» 4 марта дома сыграют с «Ноттингем Форест».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
