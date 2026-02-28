«Манчестер Сити» без Холанда минимально обыграл «Лидс Юнайтед»

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Единственный гол в этой игре забил Антуан Семеньо на 45+2-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 31 очком располагается на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 59 очками находится на втором месте.

В следующем туре «павлины» 3 марта примут «Сандерленд», «горожане» 4 марта дома сыграют с «Ноттингем Форест».