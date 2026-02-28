«Спартак» Кострома и «Ротор» сыграли вничью в 22-м туре Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и волгоградским «Ротором». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра матча выступил Ярослав Хромей. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Ярослав Арбузов на 22-й минуте. Во втором тайме команда хозяев поля сравняла счёт усилиями сербского хавбека Джёрдже Пантелича.

Костромской «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 35 и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Ротора» 31 очко. Команда располагается на седьмой строчке.