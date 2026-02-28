Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу «быков» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» со счётом 2:1.

«Очень рады возобновлению чемпионата и победе. Мы скучали по нашему дому, атмосфере и нашему чемпионату. Матч с «Ростовом» был тяжёлый, но интересный. В футболе не без судейских моментов — арбитр тоже играет важную роль», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. После 19 встреч в РПЛ на втором месте находится «Зенит» с 42 очками.