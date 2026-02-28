Сперцян: Вахания профессионал, вообще не переживал в игре с «Краснодаром»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру защитника «Ростова» Ильи Вахании в матче этих команд в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист присоединится к краснодарцам следующим летом. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки».

«Вахания вообще не переживал, играя против своего будущего клуба. Ждём его, летом пообщаемся. Удаление — не его замысел. Мяч случайно в руку попал. Думаю, Илья профессионал. Сейчас он играет за «Ростов», поэтому будет отдаваться там. Это нормально», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.