Сперцян: Вахания профессионал, вообще не переживал в игре с «Краснодаром»
Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру защитника «Ростова» Ильи Вахании в матче этих команд в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист присоединится к краснодарцам следующим летом. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки».
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8' 1:1 Миронов – 45+3' 2:1 Кривцов – 73'
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'
«Вахания вообще не переживал, играя против своего будущего клуба. Ждём его, летом пообщаемся. Удаление — не его замысел. Мяч случайно в руку попал. Думаю, Илья профессионал. Сейчас он играет за «Ростов», поэтому будет отдаваться там. Это нормально», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
