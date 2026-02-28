Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян: Вахания профессионал, вообще не переживал в игре с «Краснодаром»

Сперцян: Вахания профессионал, вообще не переживал в игре с «Краснодаром»
Комментарии

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру защитника «Ростова» Ильи Вахании в матче этих команд в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист присоединится к краснодарцам следующим летом. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Вахания вообще не переживал, играя против своего будущего клуба. Ждём его, летом пообщаемся. Удаление — не его замысел. Мяч случайно в руку попал. Думаю, Илья профессионал. Сейчас он играет за «Ростов», поэтому будет отдаваться там. Это нормально», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android