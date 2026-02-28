Скидки
Главная Футбол Новости

Сперцян высказался об адаптации Боселли в «Краснодаре»

Сперцян высказался об адаптации Боселли в «Краснодаре»
Комментарии

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал адаптацию новичка команды Хуана Боселли после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» победили «Ростов» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Боселли сразу влился в команду. У нас есть ребята из Латинской Америки, из Уругвая в частности. Хуан чуть-чуть говорит по-русски, понимает. Мне удалось с ним поговорить, когда мы ехали из Дубая в аэропорт. Где-то час разговаривали, поближе друг друга узнали. Хуан — хороший парень, позитивный, у которого есть большие цели. Очень рады, что он пришёл к нам. Как футболист Боселли очень сильный. Против него всегда было трудно играть, а с ним — легче», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Боселли перешёл в «Краснодар» из «Пари НН». С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го.

