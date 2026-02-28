Сперцян высказался об адаптации Боселли в «Краснодаре»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал адаптацию новичка команды Хуана Боселли после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» победили «Ростов» со счётом 2:1.

«Боселли сразу влился в команду. У нас есть ребята из Латинской Америки, из Уругвая в частности. Хуан чуть-чуть говорит по-русски, понимает. Мне удалось с ним поговорить, когда мы ехали из Дубая в аэропорт. Где-то час разговаривали, поближе друг друга узнали. Хуан — хороший парень, позитивный, у которого есть большие цели. Очень рады, что он пришёл к нам. Как футболист Боселли очень сильный. Против него всегда было трудно играть, а с ним — легче», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Боселли перешёл в «Краснодар» из «Пари НН». С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го.