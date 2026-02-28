Защитник «Динамо» Рикардо рассказал об адаптации в московской команде

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо высказался об адаптации в столичном клубе. Бразилец присоединился к бело-голубым в зимнее трансферное окно, перейдя из «Ботафого».

– Вы уже больше месяца находитесь в команде. Насколько уже удалось освоиться в новом коллективе? С кем больше всех общаетесь?

– Меня очень тепло приняли. Конечно, есть языковой барьер, но адаптация идёт очень хорошо. Сейчас я занимаюсь английским и уже успел выучить пару слов на русском. Понятно, что я больше времени провожу с бразильцами – Артуром, Рубенсом и Бителло, с которыми мы живём рядом. Но надеюсь, со временем выучу язык и смогу общаться со всеми ребятами, – приводит слова Рикардо официальный сайт «Динамо».