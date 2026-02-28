Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Рикардо рассказал об адаптации в московской команде

Защитник «Динамо» Рикардо рассказал об адаптации в московской команде
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо высказался об адаптации в столичном клубе. Бразилец присоединился к бело-голубым в зимнее трансферное окно, перейдя из «Ботафого».

– Вы уже больше месяца находитесь в команде. Насколько уже удалось освоиться в новом коллективе? С кем больше всех общаетесь?
– Меня очень тепло приняли. Конечно, есть языковой барьер, но адаптация идёт очень хорошо. Сейчас я занимаюсь английским и уже успел выучить пару слов на русском. Понятно, что я больше времени провожу с бразильцами – Артуром, Рубенсом и Бителло, с которыми мы живём рядом. Но надеюсь, со временем выучу язык и смогу общаться со всеми ребятами, – приводит слова Рикардо официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
Матч «Краснодар» — «Ростов» — просто VAR-кино! Походов к монитору было больше, чем голов
Матч «Краснодар» — «Ростов» — просто VAR-кино! Походов к монитору было больше, чем голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android