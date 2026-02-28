«Динамо» Мх — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином». Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслужит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Эль-Мубарик, Магомедов, Мрезиг, Аззи, Аларкон Мендоса, Агаларов, Глушков, Джапо, Сундуков.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Йочич, Арройо, Апшацев, Ходжа, Сиве, Рожков, Шабанхаджай.

«Рубин» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 23 очками в 18 турах. Клуб из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей. У команды 15 набранных очков.