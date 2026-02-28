Новичок «Динамо» Рикардо: любой футболист мечтает сыграть в снег

Новичок столичного «Динамо» бразилец Дэвид Рикардо высказался о погодных условиях в Москве и рассказал о своей мечте поиграть в футбол на снегу.

– В этом году Москва побила все рекорды по количеству снега. Раньше его видели?

– Получается, мне повезло (смеётся). Нет, раньше я никогда снег не видел. Но в Бразилии мы в детстве даже шутили, что любой футболист мечтает сыграть в снег. Вот такая забавная мечта, которая скоро для меня осуществится, это здорово. Когда я увидел снег в первый раз, снова почувствовал себя ребёнком. Я очень счастлив и наслаждаюсь каждой минутой здесь, как и моя семья, – приводит слова Рикардо официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые объявили о переходе бразильского защитника из «Ботафого» 21 января. Рикардо подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера бразильца составила € 6 млн, при этом ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.