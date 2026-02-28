Гол Лукаку в компенсированное время помог «Наполи» одолеть «Верону»

Окончен матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Верона» и «Наполи». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (Верона). В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо.

Расмус Хойлунд вывел гостей вперёд на второй минуте, Жан-Даниэль Акпа Акпро на 64-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+6-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Поле этой игры «Верона» с 15 очками находится на 20-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 53 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Верона» 8 марта на выезде встретится с «Болоньей», «Наполи» 6 марта примет «Торино».