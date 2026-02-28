Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Верона — Наполи, результат матча 28 февраля 2026, счёт 1:2, 27-й тур Серии А 2025/2026

Гол Лукаку в компенсированное время помог «Наполи» одолеть «Верону»
Комментарии

Окончен матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Верона» и «Наполи». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (Верона). В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо.

Италия — Серия А . 27-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Хойлунд – 2'     1:1 Акпа Акпро – 64'     1:2 Лукаку – 90+6'    

Расмус Хойлунд вывел гостей вперёд на второй минуте, Жан-Даниэль Акпа Акпро на 64-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+6-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Поле этой игры «Верона» с 15 очками находится на 20-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 53 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Верона» 8 марта на выезде встретится с «Болоньей», «Наполи» 6 марта примет «Торино».

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Осимхен рассказал о конфликте с «Наполи» и уходе из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android