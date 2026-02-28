Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Рикардо рассказал, как он узнал о карьере Тьяго Силвы в московском клубе

Новичок «Динамо» Рикардо рассказал, как он узнал о карьере Тьяго Силвы в московском клубе
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо рассказал, как он узнал, что его соотечественник Тьяго Силва был игроком бело-голубых.

– На одной из последних фотографий в ваших соцсетях вы приветствуете легенду сборной Бразилии Тьяго Силву. Знаете, что он в начале своей карьеры тоже приезжал в «Динамо»?
– Я узнал это уже здесь, когда мне показали его фотографию. Его тоже могу назвать своим кумиром, в прошлом году мне также посчастливилось сыграть против него. Теперь у меня дома висит футболка с его автографом. Жаль, что он так и не сыграл за «Динамо», надеюсь, у меня здесь получится лучше, чем у него, – приводит слова Рикардо официальный сайт «Динамо».

В январе 2005 года Тьяго Силва стал футболистом «Динамо», но не сыграл ни одного матча за клуб из-за проблем со здоровьем. Позже футболист выступал в «Милане», «ПСЖ» и «Челси».

Материалы по теме
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android