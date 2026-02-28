Новичок «Динамо» Рикардо рассказал, как он узнал о карьере Тьяго Силвы в московском клубе

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо рассказал, как он узнал, что его соотечественник Тьяго Силва был игроком бело-голубых.

– На одной из последних фотографий в ваших соцсетях вы приветствуете легенду сборной Бразилии Тьяго Силву. Знаете, что он в начале своей карьеры тоже приезжал в «Динамо»?

– Я узнал это уже здесь, когда мне показали его фотографию. Его тоже могу назвать своим кумиром, в прошлом году мне также посчастливилось сыграть против него. Теперь у меня дома висит футболка с его автографом. Жаль, что он так и не сыграл за «Динамо», надеюсь, у меня здесь получится лучше, чем у него, – приводит слова Рикардо официальный сайт «Динамо».

В январе 2005 года Тьяго Силва стал футболистом «Динамо», но не сыграл ни одного матча за клуб из-за проблем со здоровьем. Позже футболист выступал в «Милане», «ПСЖ» и «Челси».