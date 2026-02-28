Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Это только начало». Дивеев обратился к болельщикам после матча «Зенита» с «Балтикой»

«Это только начало». Дивеев обратился к болельщикам после матча «Зенита» с «Балтикой»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Балтикой» (1:0) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Эмоции от первого матча на «Газпром Арене» улеглись и что хочу написать… Провели интересную игру: борьба на каждом участке, много верховых дуэлей, была интрига, но самое главное — это три очка! На другой результат мы и не рассчитывали. Спасибо каждому, кто пришёл на стадион и создал сегодня такую шикарную атмосферу! Мы все скучали по большим матчам и этим эмоциям. Думаю, что это было видно по заряженности каждого из нас. Считаю, что получился хороший дебют (победа и игра «на ноль»), но нам есть ещё над чем работать. Поздравляю весь Питер с победой! Это только начало», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают второе место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

