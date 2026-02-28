«Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Бундеслиги

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Коуто, Свенссон, Шлоттербек, Забитцер, Нмеча, Джан, Адейеми, Байер, Силва.

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Юпамекано, Лаймер, Та, Киммих, Павлович, Олисе, Диас, Кейн, Гнабри.

В минувшем туре «шмели» сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (2:2). «Красные» победили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:2.

В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).