Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»
Комментарии
Текст новости был обновлён, после того как эксперт получил дополнительные повторы и изменил мнение по эпизоду.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Судя по дополнительным ракурсам, ошибся VAR в лице Чистякова. Он не должен был вмешиваться в эпизод — позиция Шафеева была открытой и позволяла всё увидеть. Шнапцев убрал мяч под себя, но Пиняев вообще бежал по прямой и ничего не делал. Это игровое столкновение. Шафеев должен был проявить характер, учитывая опыт, и не должен был назначать 11-метровый. Это ошибка VAR и Шафеева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 69-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который реализовал форвард Олакунле Олусегун.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android