Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Текст новости был обновлён, после того как эксперт получил дополнительные повторы и изменил мнение по эпизоду.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Судя по дополнительным ракурсам, ошибся VAR в лице Чистякова. Он не должен был вмешиваться в эпизод — позиция Шафеева была открытой и позволяла всё увидеть. Шнапцев убрал мяч под себя, но Пиняев вообще бежал по прямой и ничего не делал. Это игровое столкновение. Шафеев должен был проявить характер, учитывая опыт, и не должен был назначать 11-метровый. Это ошибка VAR и Шафеева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 69-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который реализовал форвард Олакунле Олусегун.