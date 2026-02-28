Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ребята, вы сдурели!? Позорище!» Радимов — о пенальти в матче «Локомотива» с «Пари НН»

«Ребята, вы сдурели!? Позорище!» Радимов — о пенальти в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Чемодан — вокзал — Белград!

Ребята, вы сдурели!?

Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на VAR, должны уйти из профессии! Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за «дела «Торпедо» у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя!

Я играл в 90-е, тогда такие пенальти тоже ставили, но судьи сами признавались что это делают за бабки!
Позорище!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

На 69-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который реализовал форвард Олакунле Олусегун.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android