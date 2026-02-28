«Ребята, вы сдурели!? Позорище!» Радимов — о пенальти в матче «Локомотива» с «Пари НН»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Чемодан — вокзал — Белград!

Ребята, вы сдурели!?

Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на VAR, должны уйти из профессии! Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за «дела «Торпедо» у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя!

Я играл в 90-е, тогда такие пенальти тоже ставили, но судьи сами признавались что это делают за бабки!

Позорище!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

На 69-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который реализовал форвард Олакунле Олусегун.