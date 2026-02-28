Матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» Мх и «Рубином» перенесён на 30 минут из-за погоды

Матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» перенесён на 30 минут из-за погоды. Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслужит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В связи с погодными условиями начало матча перенесено на 30 минут. Стартовый свисток — в 20:00», — говорится в заявлении пресс-службы махачкалинского клуба.

По решению главного арбитра Ивана Абросимова матч будет сыгран с использованием красных мячей.

«Рубин» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 23 очками в 18 турах. Клуб из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей. У команды 15 набранных очков.