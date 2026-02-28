«Байер» сыграл вничью с «Майнцем» благодаря голу в концовке встречи

Завершён матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Майнц». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Шеральдо Бекер во втором тайме на 67-й минуте. В конце встречи на 88-й минуте защитник хозяев поля Джарелл Куанса восстановил равенство в счёте.

После этой игры «Майнц» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 40 очками располагается на шестой строчке.