Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Байер — Майнц, результат матча 28 февраля 2026, счет 1:1, 24-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» сыграл вничью с «Майнцем» благодаря голу в концовке встречи
Комментарии

Завершён матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Майнц». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Бекер – 67'     1:1 Куанса – 88'    

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Шеральдо Бекер во втором тайме на 67-й минуте. В конце встречи на 88-й минуте защитник хозяев поля Джарелл Куанса восстановил равенство в счёте.

После этой игры «Майнц» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 40 очками располагается на шестой строчке.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
