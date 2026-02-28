«Не хочется, чтобы были такие пенальти». Глава РПЛ Алаев — о матче «Локо» — «Пари НН»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники победили нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

«Не буду дожидаться решения ЭСК. Мне не хочется, чтобы были такие пенальти», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.