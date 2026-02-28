Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хочется, чтобы были такие пенальти». Глава РПЛ Алаев — о матче «Локо» — «Пари НН»

«Не хочется, чтобы были такие пенальти». Глава РПЛ Алаев — о матче «Локо» — «Пари НН»
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники победили нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Не буду дожидаться решения ЭСК. Мне не хочется, чтобы были такие пенальти», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.

Материалы по теме
Победа «Локо» в меньшинстве и два удаления «Ростова»! Яркий день в РПЛ. LIVE
Победа «Локо» в меньшинстве и два удаления «Ростова»! Яркий день в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android