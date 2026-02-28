Главный тренер «Пари НН» Шпилевский прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о поражении своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Поздравляем «Локомотив» с победой. Мы делали два выстрела себе в ногу, «привезли» два гола. Почти выжали максимум, но разочарование присутствует. Хотя я доволен тем, как выглядела команда на поле.

Новички пока не вписались в команду. Пока разочарование. Всем требуется время, но у нас его нет. Нам нужен результат, голы», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.