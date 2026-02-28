18-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль достиг отметки в 100 результативных действий за карьеру в клубе и сборной (166 матчей). Это достижение случилось в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором сине-гранатовые встречаются с «Вильярреалом». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Барселоны».

Футболист оформил дубль в матче, забив на 28-й и 37-й минутах. Теперь на его счету 48 голов и 52 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отметился 13 результативными передачами.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.