Шпилевский — о месте «Пари НН» в таблице: наша лодка наполовину потонула

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2) высказался о нынешнем турнирном положении своей команды.

«Нас ждут впереди ключевые матчи. Ребята должны понимать, что наша лодка уже наполовину потонула. Так что у нас нет пути назад», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре Премьер-Лиги нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».