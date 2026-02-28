Шпилевский — о месте «Пари НН» в таблице: наша лодка наполовину потонула
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2) высказался о нынешнем турнирном положении своей команды.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Нас ждут впереди ключевые матчи. Ребята должны понимать, что наша лодка уже наполовину потонула. Так что у нас нет пути назад», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой игры «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре Премьер-Лиги нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».
