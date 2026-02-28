Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский — о месте «Пари НН» в таблице: наша лодка наполовину потонула

Шпилевский — о месте «Пари НН» в таблице: наша лодка наполовину потонула
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2) высказался о нынешнем турнирном положении своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Нас ждут впереди ключевые матчи. Ребята должны понимать, что наша лодка уже наполовину потонула. Так что у нас нет пути назад», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре Премьер-Лиги нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».

Материалы по теме
Главный тренер «Пари НН» Шпилевский прокомментировал поражение от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android