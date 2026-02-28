Глава РПЛ высказался о возможном переносе матча «Динамо» Мх — «Рубин»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином». Старт встречи отложили на 30 минут из-за погодных условий.

«Сейчас нахожусь на связи с людьми. Переносить или не переносить матч в Махачкале — полномочия судьи. Пока сообщают, что принято решение сдвинуть начало матча на полчаса», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Рубин» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 23 очками в 18 турах. Клуб из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей. У команды 15 набранных очков.