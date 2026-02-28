Бакаев: «Локомотив» показал характер и готовность в матче с «Пари НН»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Эмоции сейчас самые позитивные, потому что показали характер и готовность. Надеюсь, что так же продолжим работать и идти от игры к игре, добиваться результата», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».