Бакаев: «Локомотив» показал характер и готовность в матче с «Пари НН»
Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Эмоции сейчас самые позитивные, потому что показали характер и готовность. Надеюсь, что так же продолжим работать и идти от игры к игре, добиваться результата», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».
