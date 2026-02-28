РПЛ обсудит с РФС смену поставщика системы офсайдных линий

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что обсудит с Российским футбольным союзом (РФС) смену поставщика системы офсайдных линий.

«Система офсайдных линий в РПЛ никого не устраивает, обсудим с РФС другого поставщика», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Балтикой» VAR отменил гол, забитый калининградской командой из офсайда.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место. занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (14).