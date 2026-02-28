Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алаев прокомментировал ход дела о влиянии на результаты матчей «Торпедо»

Алаев прокомментировал ход дела о влиянии на результаты матчей «Торпедо»
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ход дела о влиянии на результаты матчей «Торпедо».

«Не владею информацией, как идут следственные действия. Я наблюдаю и вижу новости. Конечно, это бьёт по репутации. Давайте дождёмся приговора и наказания.

Мне хочется, чтобы рядом с футболом ничего противозаконного не было. Надеюсь, все эти процессы не повлияют на спортивную составляющую, мы закончим сезон с теми судьями, которые у нас есть», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сообщалось, что руководителями «Торпедо» через посредника главному судье матча были переданы денежные средства за оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

Материалы по теме
«Не хочется, чтобы были такие пенальти». Глава РПЛ Алаев — о матче «Локо» — «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android