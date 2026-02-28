Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ход дела о влиянии на результаты матчей «Торпедо».

«Не владею информацией, как идут следственные действия. Я наблюдаю и вижу новости. Конечно, это бьёт по репутации. Давайте дождёмся приговора и наказания.

Мне хочется, чтобы рядом с футболом ничего противозаконного не было. Надеюсь, все эти процессы не повлияют на спортивную составляющую, мы закончим сезон с теми судьями, которые у нас есть», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сообщалось, что руководителями «Торпедо» через посредника главному судье матча были переданы денежные средства за оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования.