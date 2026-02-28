Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Президент РПЛ выразил надежду, что сборная России примет участие в отборе на Евро-2028

Президент РПЛ выразил надежду, что сборная России примет участие в отборе на Евро-2028
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил надежду, что сборная России примет участие в отборе на чемпионат Европы — 2028 по футболу, который пройдёт в Великобритании.

«Не знаю, насколько поднялись шансы на разбан. Надеюсь, самое правильное решение после несправедливого отстранения будет принято. Видны двойные стандарты налицо.

У меня нет фактуры, я не нахожусь в процессе переговоров. Смотрю на это как достаточно опытный спортивный функционер. Надеюсь, Россия вернётся в еврокубки в следующем сезоне. Надеюсь, что сборная России примет участие в отборе на Евро-2028», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Комментарии
