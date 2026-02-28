Глава РПЛ высказался о ситуации на Ближнем Востоке по окончании футбольных сборов

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке по окончании футбольных сборов.

«Страшно смотреть на то, что происходит. Геополитику комментировать не буду. Хорошо, что все команды успели вернуться. Если ситуация в будущем не нормализуется, вряд ли кто-то будет проводить там сборы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в прессе сообщалось о ухудшении ситуации в регионе в связи с действиями США и их союзников в отношении Ирана.

Во время зимней паузы многие клубы Премьер-лиги проводили учебно-тренировочные сборы в данном регионе.