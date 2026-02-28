Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Очень довольны, что ребята в непростой ситуации проявили волю и характер. Мы не отказывались от своих принципов. Порадовал отрезок до пенальти в наши ворота, удалось успокоить ребят. После пенальти порадовало, что наша функциональная готовность позволила нам хорошо двигаться», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».

