Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Очень довольны, что ребята в непростой ситуации проявили волю и характер. Мы не отказывались от своих принципов. Порадовал отрезок до пенальти в наши ворота, удалось успокоить ребят. После пенальти порадовало, что наша функциональная готовность позволила нам хорошо двигаться», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».