Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бакаев — о судействе: я бы многое сказал, но проблемы потом будут

Бакаев — о судействе: я бы многое сказал, но проблемы потом будут
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о судействе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1). В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Шнапцев сам сказал, что не было контакта в моменте с пенальти? Он за меня всю работу сделал (улыбается). Мы сами всё видели. Что вчера, что сегодня… Я бы многое сказал, но проблемы потом будут. Так что промолчу, но и без моих слов все всё прекрасно видят. Посмотрите на «Локомотив» — сколько молодых ребят, это будущее России. Так делать нельзя. Надеюсь, что меры будут, и со следующего тура люди будут нормально выполнять свою работу. Вы поняли, кто. Не может такого быть — одна игра, вторая, третья. Я говорю не только про «Локомотив» — вчера вы тоже всё видели», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android