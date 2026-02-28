Бакаев — о судействе: я бы многое сказал, но проблемы потом будут

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о судействе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1). В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

«Шнапцев сам сказал, что не было контакта в моменте с пенальти? Он за меня всю работу сделал (улыбается). Мы сами всё видели. Что вчера, что сегодня… Я бы многое сказал, но проблемы потом будут. Так что промолчу, но и без моих слов все всё прекрасно видят. Посмотрите на «Локомотив» — сколько молодых ребят, это будущее России. Так делать нельзя. Надеюсь, что меры будут, и со следующего тура люди будут нормально выполнять свою работу. Вы поняли, кто. Не может такого быть — одна игра, вторая, третья. Я говорю не только про «Локомотив» — вчера вы тоже всё видели», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.