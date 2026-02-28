Глава РПЛ Алаев — о судьях: VAR помогает, но неправильно каждый раз бегать к монитору

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился эмоциями от возобновления чемпионата после зимней паузы.

«Я всё равно всех поздравляю с возвращением лиги, но ощущения от рестарта двоякие. С одной стороны, очень приятно удивила готовность команд — «Локомотив» с «Пари НН», «Балтика» с «Зенитом», «Краснодар» с «Ростовом». Хорошие скорости. Мы привыкли, что весной команды вкатываются, а здесь и скорость, и уровень сопротивления — было приятно посмотреть.

С другой стороны, расстраивает, что вынужден обсуждать с вами [журналистами] судейство и линии. Я в начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса и не комментирую, чтобы не вносить дополнительную нервозность. Но я не могу обойти эту тему стороной. Первый момент — количество вмешательств VAR. Только в матче «Краснодар» — «Ростов» было три за тайм. Мне кажется, что это момент, над которым надо поработать. VAR помогает, но каждый раз бегать к монитору неправильно. Надо брать ответственность на себя и быть чуть повнимательнее», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.