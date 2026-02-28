Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев — о судьях: VAR помогает, но неправильно каждый раз бегать к монитору

Глава РПЛ Алаев — о судьях: VAR помогает, но неправильно каждый раз бегать к монитору
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился эмоциями от возобновления чемпионата после зимней паузы.

«Я всё равно всех поздравляю с возвращением лиги, но ощущения от рестарта двоякие. С одной стороны, очень приятно удивила готовность команд — «Локомотив» с «Пари НН», «Балтика» с «Зенитом», «Краснодар» с «Ростовом». Хорошие скорости. Мы привыкли, что весной команды вкатываются, а здесь и скорость, и уровень сопротивления — было приятно посмотреть.

С другой стороны, расстраивает, что вынужден обсуждать с вами [журналистами] судейство и линии. Я в начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса и не комментирую, чтобы не вносить дополнительную нервозность. Но я не могу обойти эту тему стороной. Первый момент — количество вмешательств VAR. Только в матче «Краснодар» — «Ростов» было три за тайм. Мне кажется, что это момент, над которым надо поработать. VAR помогает, но каждый раз бегать к монитору неправильно. Надо брать ответственность на себя и быть чуть повнимательнее», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
«Не хочется, чтобы были такие пенальти». Глава РПЛ Алаев — о матче «Локо» — «Пари НН»
Материалы по теме
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android