Александр Алаев: офсайдные линии не соответствуют уровню футбола и РПЛ

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о проблеме офсайдных линий в современном футболе.

«Мы обсуждали в том году, подводили итоги, что к линиям много вопросов. И тут я понимаю коллег, которые этими непосредственно занимаются. Напомню, это ответственность не наша, но наше общее дело. И это бьёт по репутации и РПЛ, и РФС, и моей. К линиям есть вопросы. Я понимаю геополитическую, экономическую ситуацию, но надо искать решение. Линии в том виде, в каком они есть сейчас, не соответствуют уровню футбола и лиги, который мы хотим видеть. Возьму ответственность на себя и буду разговаривать с коллегами из РФС, руководителями клубов.

Нужно срочно искать решение. Дорабатывать эти линии, искать другие, искать деньги и тех, кто нам поставит эти линии. Будем искать варианты, уверен, что найдём. Уверен, они и судей не устраивают. Время пришло, нужно нам всем включиться. Руководители наших клубов очень вменяемые люди. Я верю, мы найдём решение, они его поддержат, выделят ресурсы, чтобы его реализовать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.